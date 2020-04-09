Koronavirüs salgınıyla mücadele için George ve Amal Clooney'den 1 milyon dolar, U2'dan 10 milyon euro bağış

Ünlü film yıldızı George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney’nin, koronavirüs ile mücadele için bir milyon doları aşkın bağışta bulundukları bildirildi.

İngiltere’deki PA haber ajansı’nın konuyla ilgili haberinde, Clooney’lerin yaptıkları bağışın altı farklı alanda kullanılmasını istedikleri belirtildi.

Bunlar arasında İngiltere’deki sağlık sistemi NHS’e 300 bin dolar, İtalya’nın Lombardia bölgesine ve Lübnan’da yoksullara gıda yardımı da var.

Amal Clooney Lübnan’da doğmuştu.

U2’dan İrlanda’ya 10 milyon euro

PA haber ajansı, ünlü rock grubu U2’nun da İrlanda’da koronavirüse karşı mücadelede kullanılmak üzere 10 milyon euro bağış yaptığını yazdı.

U2’nun bu paranın özellikle sağlık ve diğer ön saflarda çalışanlara koruyucu ekipman alımında kullanılmasını istedikleri belirtildi.