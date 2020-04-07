Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de ilk: Son 24 saatte Covid-19 ölümü olmadı

Çin'de ilk defa, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren olmadığı açıklandı. Covid-19'un ortaya çıktığı ülkede virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana ilk defa, 24 saatte içinde ölüm kaydedilmediği bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıkladı.

Uzmanlardan 'üçüncü dalga uyarısı'

Çin'de kısıtlamaların kaldırılmaya başlanmasının çok erken olduğunu düşünen uzmanlar, Hong Kong'da yeni Covid-19 vakalarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Hong Konglu bulaşıcı hastalıklar uzmanı Yuen Kwok-yung, Avrupa ve Amerika kaynaklı yeni vakalara rastlanabileceğini belirterek Çin'de üçüncü bir salgın dalgası olabileceğine dikkati çekti.

Salgının hala ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Yuen, "Bu aşama hala umut verici değil. Beni en çok endişelendiren şey hafif semptomları olan hastalarda yetersiz test yapılması ki bu da salgının yayılımını durdurmamızı engeller" ifadelerini kullandı.