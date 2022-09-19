  • BIST 3.357,89
  • Altın 977.433
  • Dolar 18.2835
  • Euro 18.287
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor

» »
İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında 8 Eylül 2022 tarihinde İskoçya'da bulunan Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.
Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor

 Kraliçe’nin resmi olarak ölüm haberinin açıklanmasının sonrasında naaşı cenaze öncesinde Londra'daki Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde yapılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, onlarca yılldır ülkenin görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle günlerdir halkın ziyaretine açık olan Westminster Salonu’ndan Westminster Katedrali’ne götürülecek. Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak. Törene Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla liderlik edecek. Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek.

 

73 YILLIK AŞKINA KAVUŞACAK

 

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip 1947 yılının Kasım ayında Westminster Abby’deki nikahlarıyla hayatlarını birleştirdi ve ikili Prens Philip’in 9 Nisan 2021 tarihinde 99 yaşında vefat etmesine kadar geçen sürede tam 73 yıl evli kaldı. Kraliçe 2. Elizabeth ilk olarak eşi Prens Philip’in yanına defnedilecek. Edinburgh Dükü'nün cesedi, Kraliçe'nin cenazesinin ardından Windsor Şatosu'ndaki St George Şapeli Kraliyet Kasası'ndaki ilk istirahat yerinden taşınacak. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip’in naaşları Kraliçe'nin babası George VI, annesi Kraliçe Anne ve kız kardeşi Prenses Margaret'in kalıntılarına ev sahipliği St. George Şapeli’ne nakledilecek ve defin işlemi gerçekleştirilmiş olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kral’a tepki: Senin töreninin parasını ödüyoruz17 Eylül 2022 Cumartesi 17:28
  • Kraliçe’nin tabutu başında korku dolu anlar: Herkes dondu kaldı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:39
  • İngiltere Başbakanı Truss, ‘sınırlı sayıda’ liderle görüşecek16 Eylül 2022 Cuma 18:41
  • Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup!16 Eylül 2022 Cuma 10:07
  • Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?16 Eylül 2022 Cuma 09:24
  • İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı15 Eylül 2022 Perşembe 21:50
  • Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı15 Eylül 2022 Perşembe 17:22
  • Cenazenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı!15 Eylül 2022 Perşembe 10:38
  • İngiltere kuş gribi dalgasıyla boğuşurken yaklaşık 3 milyon kuş itlaf edildi15 Eylül 2022 Perşembe 08:44
  • Şaşırtan iddia... Meghan Markle bir casus mu?14 Eylül 2022 Çarşamba 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti