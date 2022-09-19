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Kraliçe 2. Elizabeth hangi kıyafet ve mücevherler ile gömülecek?

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70 yıl tahtta kaldıktan sonra 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni devam ederken Kraliçe'nin defin işlemleri de merak ediliyor.
Kraliçe 2. Elizabeth hangi kıyafet ve mücevherler ile gömülecek?

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi bugün gerçekleşirken milyonlarca insan, İngiltere’nin en uzun hüküm süren hükümdarının yasını tutuyor.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe, İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 8 Eylül’de 96 yaşında huzur içinde öldü.

Kraliçe’nin tabutu 13 Eylül’de Edinburgh’den Londra’ya getirildi ve Londra Köprüsü Operasyonu adı verilen plana göre, cenaze işlemleri planlandı. Ancak cenaze ile ilgili merak edilen konulardan biri de Kraliçe’nin hangi kıyafetler ve mücevherle gömüleceği.

HANGİ KIYAFET OLACAK?

Kraliyet moda uzmanı ve The Queen: 70 Year of Majestic Style’ın yazarı Bethan Holt şunları söyledi: “Bir ömür boyu göz önünde olduktan sonra, bu defa görünüşü sır olarak saklanacak.”

Holt, Kraliçe’nin ölümünden önce kıyafetine karar vermiş olabileceğini belirtiyor: “Giysilerine her zaman çok dikkat etti, bu yüzden üzerinde nihai kontrolü olan bir ayrıntı bu.” Ayrıca Holt, Majesteleri’nin siyah giyebileceğini veya mutlu anılarının olduğu bir kıyafet giyebileceğini sözlerine ekledi.

“MÜTEVAZI BİR KADINDI”

Natural Diamond Council’in İletişim Başkanı Lisa Levinson ise Kraliçe’nin gömülürken taşıyacağı mücevherlerle ilgili şu yorumu yapıyor: “Majesteleri, son derece mütevazı bir kadındı. Sade Gal altın alyans dışında inci küpeleri dışında bir şey olmayacaktır.”

Levinson, Prens Philip’in annesi Battenberg Prensesi Alice’e ait olan Kraliçe’nin nişan yüzüğünün de muhtemelen Prenses Anne’ye verileceğini sözlerine ekledi:

“Genç Prens Philip, Elizabeth’in platin üzerine yerleştirilmiş ve on bir doğal pırlantaya sahip nişan yüzüğünün tasarımıyla yakından ilgilendi. Yüzük, üç karatlık yuvarlak bir tektaş pırlanta ve her iki tarafında beş küçük taştan oluşuyordu.”

300 PARÇALIK MÜCEVHER KOLEKSİYONU VE 50 TAÇ

Kraliçe’nin özel mücevher koleksiyonunda 15 yüzük, 14 saat, 46 kolye, 34 çift küpe ve 98 broş dahil olmak üzere 300’den fazla parça vardı.

Kraliçe’nin ayrıca; İngiliz Kraliyet Mücevherleri ve Kraliçe’nin kişisel koleksiyonu olmak üzere iki koleksiyondan oluşan yaklaşık 50 tacı bulunuyordu.

Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post’a, Kraliçe’nin taç koleksiyonunun çoğunluğunun, Konsort Kraliçe Camilla’nın kullanması için Kral 3. Charles’a ve muhtemelen Galler Prensesi Kate’e geçeceğini söyledi.

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