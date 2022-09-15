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Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı

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Geçen hafta yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Saray yetkilileri, tüm dünyadan devlet liderlerinin katılacağı cenaze ile ilgili detayları Reuters'a anlattı.
Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı

Geçen hafta 96 yaşında yaşama veda eden Kraliçe II. Elizabeth için, İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'den beri en yüksek katılımlı cenaze töreni Pazartesi günü gerçekleşecek.

Tüm dünyanın gözünün kulağının çevrildiği cenaze ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cenazeye katılacağı açıklanmıştı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir saray yetkilisi, cenazenin Pazartesi günü yerel saat ile 11.00’da başlayacağını açıkladı. Cenazenin Londra’daki Westminister Abbey Kilisesi’nde düzenleneceği açıklandı. Buradaki törenin ardından Kraliçe’nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek. Kraliçe’nin burada eşi Prens Phillip’in yanına defnedileceği de bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti.

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