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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni: Dünya liderleri akın etti

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K﻿raliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni Westminister Kilisesi'nde düzenlendi. Çok sayıda dünya liderinin ve üst düzey ismin katıldığı törenin ardından Kraliçe'nin tabutu Windsor'a götürülmek üzere yola çıktı.
Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni: Dünya liderleri akın etti

Tüm dünyanın gözü kulağı 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere'de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün düzenlenecek cenaze törenine çevrilmişti. 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarının katıldığı tören bu sabah düzenlendi. Törende, Britanya Lortlar Kamarası Üyesi Patricia Scotland ve sonra Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss konuşma yaparken ilahiler okundu.

Kraliçe Elizabeth’in tabutu, TSİ 12.47’de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra’daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ne taşındı.

Kral III. Charles’ın ev sahipliği yaptığı tören, Westminister Kilisesi’nde başladı. Kraliyet ailesi üyeleri kiliseye giriş yaptı. Kral III. Charles ve Prenses Anne törene birlikte geldi.

Kate Middleton törenin bulunduğu Westminister Kilisesi’ne vardı

Prens William, eşi Kate Middleton ve çocukları , Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın eşi Camilla Parker, Prens Harry ve Meghan Markle da kilisedeki törene giriş yaptı.

Kraliçe’nin naaşı günlerdir halkın ziyaretine açıldığı Westminster Salonu’ndan çıktı, cenazenin düzenleneceği Westminster Kilisesi'ne top arabası üzerinde taşındı. Denizciler tarafından taşınan tarihi top arabası Kraliçe’nin babası kral 6. George’un cenazesinde de kullanılmıştı.

Kate Middleton, Prens George, Prenses Charlotte ve Meghan Markle

Kraliçe’nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.

Westminster Kilisesi’nde 2. Elizabeth’in her yaşı için dakikada bir olmak üzere toplam 96 çan çalınmaya başlandı. BBC, kilise çevresinde yüzbinlerce kişinin bulunduğunu duyurdu.

Kraliçe'nin cenaze töreni için Londra’da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, İngiltere Başbakanı Liz Truss, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro gibi isimler Westminister Kilisesi’ne giriş yaptı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau törene eşiyle birlikte katıldı.

İlahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Törene Çin’den Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500’e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katıldı.

Tarifeli uçakla Londra’ya gelişleri gündem olan Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi Masako da Westminister Kilisesi’ne geldi.

İngiltere’nin eski Başbakanları Tony Blair, Gordon Brown ve David Cameron da törendeki yerlerini alırken kısa bir süre önce başbakanlıktan ayrılan Boris Johnson cenazeye eşi Carrie Johnson ile katıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss

Cenaze töreni sırasında bir polis memurunun aniden yere yığılması paniğe yol açtı. O anlar kameralara da yansıdı. Polis memurunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cenaze töreni için kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi. Bölgeye keskin nişancılar ve polislerin yanı sıra MI5 çalışanları da yerleştirildi. Arama köpekleri, güvenlik kameraları, atlar ve helikopterler de operasyon için hazırlandı.

Westminster Abbey Kilisesi’ndeki töreninin ardından, ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kraliçe Elizabeth’in tabutu, Hyde Park’ın girişindeki Wellington Arch’a ve oradan da defnedileceği Windsor’a götürülecek.

Buradaki geçit törenin ardından ise Windsor Kalesi’ne getirilecek Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı, kaledeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirilecek.

SUUDİ ARABİSTAN DAVETİ KRİZ ÇIKARDI

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a da davetiye gönderildi. Bu davet, Türkiye'de öldürülen Cemal Kaşıkçı davası sonrası insan hakları örgütlerinin tepkisini çekerken, törene Veliaht Prens'in katılmayacağı, Riyad'ı Prens Faysal'ın cenazede temsil edeceği belirtildi. İngiliz basını Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a geniş yer ayırırken, davetin krize neden olduğunu da yazdı.

DAVET EDİLMEDİLER

Suriye, Venezuela ve Afganistan'dan ise hiçbir siyasi davetli listesine alınmadı. Rusya, Belarus ve Myanmar'dan da liderler veya herhangi bir temsilci davet edilmedi. Kuzey Kore ve Nicaragua'ya da sadece büyükelçilerini göndermeleri için davetiye gönderildi.

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