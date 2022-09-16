Kraliçe Elizabeth'ten gizemli mektup!

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in, Avustralya halkı için sır gibi saklanan bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Kraliçe, mektubun 2085'e kadar açılmamasını istedi. İçeriğini artık bilen yok.

İngiltere’de perşembe günü hayatını kaybeden, tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 1986 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde yazdığı mektup, ölümünden sonra gündem oldu.

Sydney kentinde, Elizabeth'in büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın adını taşıyan yapı 1986'da restore edildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde, Elizabeth'in büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın adını taşıyan yapı 1986'da restore edildi.

Kraliçe, dönemin belediye başkanına bir mektup gönderdi.



Sydney halkına hitaben yazılan mektubun 2085'ten önce açılıp okunmamasını istedi.

Mektup o gün bugündür bir cam fanusun içinde, binanın halka açık olmayan bir yerinde muhafaza ediliyor.



Mektubun içeriğini, yakın çalışanlarından da bilen yok.

Kraliçe'nin mektupla birlikte Sydney Belediye Başkanı'na gönderdiği notta, "2085 yılının sizin uygun gördüğünüz gününde lütfen bu zarfı açın ve mesajımı Sydney halkına iletin" yazıyor.

21 Nisan 1926 yılında doğan ve 70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, aylarca süren sağlık sorunlarının ardından 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata sözlerini yumdu.

Kraliçenin cenazesi, 19 Eylül Pazartesi günü Londra'da olacak.

Kraliçe'nin ölümü başta İngiltere olmak üzere tüm İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkeleri derin bir yasa boğdu.

On binlerce insan İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın etrafına çiçekler bıraktı.