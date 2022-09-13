  • BIST 3.613,32
  • Altın 998.619
  • Dolar 18.2469
  • Euro 18.3129
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Kraliçe için umreye giden adam gözaltına alındı

» »
İngiltere Kilisesi’nin lideri konumundaki Kraliçe 2. Elizabeth’in ruhu için Mekke’ye umre ziyareti yapan ve Ulu Camii’de pankart açan bir kişi Suudi polisi tarafından tutuklandı.
Kraliçe için umreye giden adam gözaltına alındı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden bir kişi tutuklandı.

Suudi yetkililer, Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu Mekke'deki Ulu Camii'de dün çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Yemen uyruklu adamın tutuklandığını duyurdu.

KRALİÇE, İNGİLTERE KİLİSESİ’NİN DE LİDERİYDİ

Adamın “Kraliçe 2. Elizabeth’in ruhuna umre, Allah’tan onu cennete ve günahsızlar arasına kabul etmesini diliyoruz” yazılı bir pankart açması ve o anları sosyal medyada paylaşması tepkilere yol açmıştı. Twitter'da birçok kişi, adamın derhal tutuklanması çağrısı yapmıştı.

Suudi Arabistan resmi medyası, Ulu Cami’deki güvenlik güçlerinin cami içindeki kuralları ihlal eden adamı tutukladığını duyurdu.

Hacıların Mekke’de pankart taşıması ve slogan atması yasak. Ölen Müslümanlar adına umre yapmak serbest olsa da Müslüman olmayanlar, özellikle de İngiltere Kilisesi'nin lideri konumundaki Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapmak günah sayılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kral 3. Charles İngiliz Parlamentosunda ilk konuşmasını yaptı12 Eylül 2022 Pazartesi 16:24
  • İngiltere'de Kraliçe'nin portresini taşıyan belgelere ne olacak?12 Eylül 2022 Pazartesi 13:54
  • İngiltere'nin yeni kralının sosis parmakları endişe kaynağı oldu: 3. Charles hasta mı?12 Eylül 2022 Pazartesi 12:07
  • Kraliçe için yeniden bir araya geldiler12 Eylül 2022 Pazartesi 09:29
  • Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı12 Eylül 2022 Pazartesi 09:24
  • Kraliçe Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürüldü12 Eylül 2022 Pazartesi 08:59
  • Kraliçe'nin ölümünün ardından üç ülkede ulusal yas ilan edildi11 Eylül 2022 Pazar 19:38
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesi Balmoral Kalesi’nden çıkarıldı11 Eylül 2022 Pazar 16:20
  • Meghan Markle yeniden Kraliyet Ailesi ile bir araya geldi11 Eylül 2022 Pazar 13:58
  • Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı belli oldu11 Eylül 2022 Pazar 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti