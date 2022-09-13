Kraliçe için umreye giden adam gözaltına alındı

İngiltere Kilisesi’nin lideri konumundaki Kraliçe 2. Elizabeth’in ruhu için Mekke’ye umre ziyareti yapan ve Ulu Camii’de pankart açan bir kişi Suudi polisi tarafından tutuklandı.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden bir kişi tutuklandı.

Suudi yetkililer, Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu Mekke'deki Ulu Camii'de dün çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Yemen uyruklu adamın tutuklandığını duyurdu.

KRALİÇE, İNGİLTERE KİLİSESİ’NİN DE LİDERİYDİ

Adamın “Kraliçe 2. Elizabeth’in ruhuna umre, Allah’tan onu cennete ve günahsızlar arasına kabul etmesini diliyoruz” yazılı bir pankart açması ve o anları sosyal medyada paylaşması tepkilere yol açmıştı. Twitter'da birçok kişi, adamın derhal tutuklanması çağrısı yapmıştı.

Suudi Arabistan resmi medyası, Ulu Cami’deki güvenlik güçlerinin cami içindeki kuralları ihlal eden adamı tutukladığını duyurdu.

Hacıların Mekke’de pankart taşıması ve slogan atması yasak. Ölen Müslümanlar adına umre yapmak serbest olsa da Müslüman olmayanlar, özellikle de İngiltere Kilisesi'nin lideri konumundaki Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapmak günah sayılıyor.