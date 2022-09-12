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Kraliçe için yeniden bir araya geldiler

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96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle katıldı.
Kraliçe için yeniden bir araya geldiler

ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi.

70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.

Artık kraliyet etkinliklerinde yer almayan çift, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldi.

People’ın haberine göre Prens William’ın çiftin törende yer almasını istediği ve “Ailenin bu zor zamanında birllikte görünmenin önemini” vurgulamak istediği belirtildi.

Arabadan inerek kalabalığı karşılayan çift, tören gereği simsiyah giyindi.

Prens William ve Middleton yakın zamanda Kraliçe Elizabeth’e yakın olmak için Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.

Kraliçe’nin ölümünden önce Prens Harry ve Markle, bazı hayır işleri için İngiltere’de bulunuyordu. Çift, geçtiğimiz haziran ayında Platin Jübile etkinliklerine katılmış ancak kraliyet ailesinin hiçbir üyesiyle bir araya gelmemişti.

Windsor Kalesi'nde toplanan kalabalık Kraliçe için çiçek bıraktı.

Markle, Windsor Kalesi'nin etrafında toplanan insanlarla bir araya gelerek onlarla konuştu.

YENİ UNVANLARA SAHİP OLDULAR

Hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik oldu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.  

Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.

CENAZE AYRINTILARI

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.  Buckingham Sarayı, Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek törenin Türkiye saati ile 13:00'te yapılacağını duyurdu.

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

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