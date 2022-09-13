  • BIST 3.634,34
  • Altın 1013.552
  • Dolar 18.2396
  • Euro 18.5675
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Kraliçe’nin cenaze törenine 3 ülkeye davet yok...

» »
İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara’dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media’ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe’nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar’a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.
Kraliçe’nin cenaze törenine 3 ülkeye davet yok...

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara’dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media’ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe’nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar’a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.


96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi’nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.


Kraliçe’nin cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor


İnternet sitesi Politico’nun haberine göre, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in 19 Eylül’deki cenaze töreni için İngiltere’nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.


Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi’ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.


Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.


Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti.


Kraliçe’nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek.


Buradaki törenin ardından Kraliçe’nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Kraliçe'nin portresini taşıyan belgelere ne olacak?12 Eylül 2022 Pazartesi 13:54
  • İngiltere'nin yeni kralının sosis parmakları endişe kaynağı oldu: 3. Charles hasta mı?12 Eylül 2022 Pazartesi 12:07
  • Kraliçe için yeniden bir araya geldiler12 Eylül 2022 Pazartesi 09:29
  • Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı12 Eylül 2022 Pazartesi 09:24
  • Kraliçe Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürüldü12 Eylül 2022 Pazartesi 08:59
  • Kraliçe'nin ölümünün ardından üç ülkede ulusal yas ilan edildi11 Eylül 2022 Pazar 19:38
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesi Balmoral Kalesi’nden çıkarıldı11 Eylül 2022 Pazar 16:20
  • Meghan Markle yeniden Kraliyet Ailesi ile bir araya geldi11 Eylül 2022 Pazar 13:58
  • Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı belli oldu11 Eylül 2022 Pazar 12:36
  • Tahta oturan Kral III. Charles’ın şişmiş parmakları endişe yarattı10 Eylül 2022 Cumartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti