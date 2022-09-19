Kraliçe’nin cenaze törenine saatler kaldı… Hangi ülkeler katılıyor?

Tüm dünyanın gözü kulağı 8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere’de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in bugün düzenlenecek cenazesine çevrilirken, dünyanın dört bir yanından kraliyet aileleri ve devlet liderleri Londra'ya ulaştı.

Cenazeye hangi ülkelerin katılacağı da netleşmeye başladı.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni bugün düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından liderlerin birçoğu ise Londra’ya ulaştı. Daha önce protokol kriziyle gündem olan cenaze törenine hangi ülkelerin katılacağı da liderlerin Londra’ya gelmesiyle şekillendi.

İngiltere’de eski Başbakan Winston Churchill’in cenazesinden bu yana düzenlenecek en kalabalık törende birçok Kraliyet ailesi ve devlet başkanı da bir araya gelecek. Şu ana kadar yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına davetiyeler gönderildiği açıklandı.

Törene Kraliçe’nin hükümdarlığı boyunca sembolik de olsa liderliğini yaptığı İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda, Bangladeş ve Hindistan katılım sağlayacak. Dört ülkenin liderleri de Londra’ya hafta sonu ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden

DÜN DE MACRON GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden da Başkanlık uçakları ile Cumartesi akşamı Londra’ya ulaştı. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tören için Londra’ya ulaşan liderler arasında.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de törene çağrılan isimler arasında. Son olarak Şangay Beşlisi Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle gündem olan Cinping’in davet edilmesi muhalefette tepki yol açtı. Bunun üzerine Çin, Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan’ın cenazeye katılacağını duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN DAVETİ KRİZ ÇIKARDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’a da davetiye gönderildi. Bu davet, Türkiye’de öldürülen Cemal Kaşıkçı davası sonrası insan hakları örgütlerinin tepkisini çekerken, törene Veliaht Prens’in katılmayacağı, Riyad’ı Prens Faysal’ın cenazede temsil edeceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Londra’ya ulaştı

Türkiye’den de katılım sağlayacak isim olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Londra’ya ulaştı.

UKRAYNA FIRST LADY’Sİ DE KATILACAK

İran’dan ise Londra’daki büyükelçilikte görevli diplomatlar düzeyinde katılım sağlanacak.

Törene davet edilen ancak ülkesindeki savaş nedeniyle sadece Kiev’deki İngiltere Büyükelçiliği’nde bir taziye defteri imzalayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi de törende eşi temsil edecek. Londra’ya ulaşan Olena Zelenska, Galler Prensesi Kate ile hafta sonu bir araya geldi.

Londra’ya ulaşan Olena Zelenska cenaze töreninde Ukrayna’yı temsil edecek

Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania da pazar akşamı Londra’ya geldi. Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako Londra'ya tarifeli bir uçakla gelerek tüm dünyada gündem oldu. 2020’de kuzeni Qaboos bin Said’in yerine geçen Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa ve Umman Sultanı Haitham bin Tarik da Pazar günü Londra’ya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum eşiyle cenazeye katılacak.

Kraliçe’niin naaşının taşınacağı güzergahta çok sayıda kişi sabahladı

DAVET EDİLMEDİLER

Suriye, Venezuela ve Afganistan’dan ise hiçbir siyasi davetli listesine alınmadı. Rusya, Belarus ve Myanmar’dan da liderler veya herhangi bir temsilci davet edilmedi. Kuzey Kore ve Nicaragua’ya da sadece büyükelçilerini göndermeleri için davetiye gönderildi.