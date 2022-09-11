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Kraliçe'nin ölümünün ardından üç ülkede ulusal yas ilan edildi

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi. Daha önce benzer bir açıklama da Pakistan'dan gelmişti.
Kraliçe'nin ölümünün ardından üç ülkede ulusal yas ilan edildi

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle bugün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Tüm resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiği Hindistan’da, Kraliçe’ye saygı göstergesi olarak tüm resmi eğlence organizasyonları iptal edildi.

Başbakan Narendra Modi, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına taziyelerini sunduğunu sosyal medya paylaşımında, Kraliçe’yi gözü pek biri olarak nitelemişti.

AVUSTRALYA’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Avustralya Başbakan Anthony Albanese, ABC News’e yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü dolayısıyla 22 Eylül’ün ulusal yas ilan edildiğini söyledi.

Albanese, 22 Eylül’ün insanların Kraliçe’ye olan saygılarını gösterebilmeleri için resmi tatil günü olacağını ifade etti.

Kraliçe’nin ölümü nedeniyle parlamento oturumlarına ara verildiğini anımsatan Albanese, bu oturumların daha sonra telafi edileceğini belirtti.

Ulusal yas gününün, 19 Eylül’de düzenlenecek cenaze törenine katılacağı öğrenilen Albanese’nin Avustralya’ya dönüşüne denk getirildiği düşünülüyor.

Daha önce, Pakistan’da da Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıklamıştı. Yas kapsamında ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği duyurulmuştu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya’da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi’nde 8 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

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