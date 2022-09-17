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Kraliçe’nin tabutu başında korku dolu anlar: Herkes dondu kaldı

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Kraliçe’nin tabutu başında korku dolu anlar: Herkes dondu kaldı
Kraliçe’nin tabutu başında korku dolu anlar: Herkes dondu kaldı

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşının ziyarete açıldığı salonda dün büyük panik yaşandı.

Geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Londra'daki Westminster Salonu'na yerleştirilen naaşını görmek için binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Dün akşam saatlerinde kuyruktan ayrılarak Kraliçe’nin naaşına doğru koşan ve tabuta dokunan bir kişi salonda korku dolu anlar yaşattı.


Adamın bir anda korumaları geçip tabuta elini koyması ve üzerindeki Kraliyet bayrağını kaldırmaya çalışması üzerine polis hemen adama müdahale etti. Çevredekilerin korku dolu bakışları altında polis görevlileri, adamı yere devirerek gözaltına aldı ve ayaklarından tutarak salondan çıkardı.

‘KİM BİLİR NE YAPACAKTI’

MailOnline’a konuşan bir görgü tanığı, olay sırasında bir kişinin çığlık atmasıyla salonda panik yaşandığını, adamın ise saatlerce kuyrukta bekledikten sonra koşarak kuyruktan ayrıldığını söyledi. Bir başka kişi de adamın koşarken 7 yaşındaki bir çocuğu yere düşürdüğünü anlatarak “Kim bilir ne yapacaktı. Polis iki saniyede onu yakaladı” dedi.

Metropolitan Polisi, olay nedeniyle salon içindeki canlı yayının bir süre durdurulduğunu bildirdi. Scotland Yard polis teşkilatından yapılan açıklamada da, “Bir kişi Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket etmesi nedeniyle gözaltına alındı ve şu anda da gözaltında tutuluyor” denildi.

Kraliçe için pazartesi günü dünyadan çok sayıda liderin de katıldığı bir cenaze töreni düzenlenecek.

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