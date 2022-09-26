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Kremlin: Sınırların kapatılması gündemde değil

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik kararı ilan etmesinden sonra Kremlin'den bugün bir açıklama geldi.
Kremlin: Sınırların kapatılması gündemde değil

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta aldığı kısmi seferberlik kararı sonrasında dikkat çekici bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada kısmi seferberlik ilan edilmesi sonrasında yapılacak hamleleri açıkladı. Peskov, kısmi seferberlik kararı sonrasında askere alınmak istemeyen erkeklerin ülkeden kaçmaya çalıştığına dikkat çekerek, “Şu an sınırların kapatılması gibi bir karar alınmadı” dedi.

Peskov, kısmi seferberlik ilanı ile ilgili detayların açıklandığı süreçte bazı hatalar olduğunu söylerken bunların da çözülmeye yakın olduğunu dile getirdi.

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