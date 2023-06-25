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Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama

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Wagner'e bağlı savaşçılar, Rus ordu karargahının kontrolünü ele geçirdikleri Rostov-on-Don'dan çekilmeye başladı. Kremlin, Prigojin'in Belarus'a yerleşeceğini açıkladı.
Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama

Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı'nın yardımını doğrulayan Kremlin, bugün yaşananları trajik olarak yorumladı.

Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:

- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.

- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.

- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.

- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

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