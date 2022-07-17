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Kriptolara en ağır darbe Fed’den geldi

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Kripto para birimi kayıplarının üçte ikisinden fazlasını, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) artan enflasyonla mücadele için faiz yükseltme adımlarına başlamasından bu yana kaybetti.
Kriptolara en ağır darbe Fed’den geldi

Geçen kasım ayında 69 bin dolar sınırına kadar çıkan kriptonun amiral gemisi Bitcoin, 18 bin doların da altını görerek yüzde 70'in üzerinde geri çekilme kaydetti.  Lider kripto para birimi kayıplarının üçte ikisinden fazlasını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyonla mücadele için faiz yükseltme adımlarına başlamasından bu yana kaybetti. En son faiz artırımının etkisi ve Fed'in genel şahinliği, doların değerini piyasanın beklediğinden daha yükseğe taşıdı.

GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Dolar, hisse senetleri ve dijital varlıklar üzerinde baskı yaratarak kendini dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olarak gösterdi. Dolayısıyla güçlü dolar, Bitcoin'in yükselişini engelliyor. ABD'de haziran ayı enflasyonu yüzde 9.1'e yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen veri ile Fed'in 75 baz puanlık faiz artışına artık kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan da artık masada. Bitcoin ve altcoin'ler, düşüş koşulları ve likidite krizi nedeniyle zaten baskı altında. Bu nedenle hisse senedi ve kripto piyasası gibi riskli varlıkları zor bir süreç bekliyor.

Nisanda başlayan düşüş trendi sürecek

Son aylarda dünya çapındaki merkez bankalarının faiz artırımlarının, yatırımcıların kripto ve hisse senetlerine olan ilgisini azalttığı net bir şekilde görülüyor. Bu nedenle, son 5 haftadır 19-20 bin dolar bandı üzerinde kalma çabası dikkat çeken Bitcoin'in 2022 Nisan ayının ilk haftasında başlattığı düşüş trendi çizgisinin devam edeceği öngörülüyor.

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