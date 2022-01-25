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KSP, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

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KSP, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
KSP, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nin demokratik ortamda yapılmadığını savunarak, “Özgürlüğümüz için güçlerimizi birleştirebileceğimiz tek zemin anti-emperyalist mücadele zeminidir.” dedi

KSP, seçim değerlendirmesinde, yeterince örgütlülük sağlayamadığı için Bağımsızlık Yolu’nun desteklendiğine işaret edilerek, boykot kararının ters teperek  “UBP-DP Hükümeti” ile “CTP”yi güçlendirdiği iddia edildi.

KSP’nin Bağımsızlık Yolu’nu destekleme sebeplerinin sıralandığı değerlendirmede, yaşanan seçim deneyiminden her devrimcinin ders çıkarması gerektiği vurgulandı.

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