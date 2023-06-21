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KTOEÖS’ten okul idarelerine çağrı

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okul idarelerine çağrı yaparak, "Kadro Tüzüğüne göre sınıf sayılarının 26 öğrenci üzerinde oluşturulmaması ve kayıtların buna göre yapılmamasını, ayrıca yasa dışı kayıt ücretinin alınmamasını önemle rica ederiz” ifadelerini kul
KTOEÖS’ten okul idarelerine çağrı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, okul idarelerine çağrı yaptı.  

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Değerli Müdür ve Müdür Muavinlerimiz; Kadro Tüzüğüne göre sınıf sayılarının 26 öğrenci üzerinde oluşturulmaması ve kayıtların buna göre yapılmamasını, ayrıca yasa dışı kayıt ücretinin alınmamasını önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.  

“EĞİTİMDE GERÇEK SORUNLAR ORTADA DURUYOR” 

Eylem, açıklamasına şöyle devam etti: 

“Kalabalık sınıflara çözüm üretmeyen, Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik oryantasyon düşünmeyen, depreme dayanıksız okullarla ilgili öngörüsü, çalışması ve planlaması olmayan, okullara bütçe ayırmayıp kaderine terk eden, öğretmen nakilleri sürecini sürekli sabote eden ve okulların eksik kadrolarla açılamayacak olmasını umursamayan ve bunun gibi eğitimin yığınla gerçek sorunlarını gözden çıkarıp kamuoyunu yanıltan, öğretmene saldıran UBP-DP-YDP hükümetine ve Eğitim Bakanına hatırlatırız, eğitimde gerçek sorunlar ortada duruyor!” 

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