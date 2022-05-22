KTSYD Euroleague şampiyonu olan Erten Gazi’yi tebrik etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, takımı Anadolu Efes ile üst üste ikinci THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi için tebrik mesajı yayınladı. Mesajda başarılarıyla ülkemiz gençlerine önemli bir örnek olan Erten Gazi tebrik edilirken, yıllarca gösterdiği özveriden ötürü ailesi de ayrıca tebrik edildi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Basketbolda Türkiye’nin köklü kulüplerinden Anadolu Efes forması giyen Erten Gazi, takımı ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa’nın zirvesinde yer alarak THY Euroleague şampiyonluğu ile bizleri gururlandırmıştır. Gösterdiği azim ve başarı basamaklarını tek tek çıkışı hiç kuşkusuz ülkemizde birçok gencimize örnek olan Erten Gazi’yi yürekten tebrik ederiz. Bu başarının bir diğer unsuru olan ailelerin sporcu evlatlarına yol göstermedeki önemine de Gazi ailesi ile tanıklık ediyoruz. Bu çerçevede Erten Gazi’nin annesi Ayten Zabit Gazi ve babası Uğur Gazi’yi de yıllardır gösterdikleri özveriden dolayı ayrıca tebrik ederiz.”