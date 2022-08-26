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Küçük Kaymaklı Basketbol takımı koçu Ahmet Gürel Alp görevinden istifa etti

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Küçük Kaymaklı Basketbol takımı koçu Ahmet Gürel Alp görevinden istifa etti
Küçük Kaymaklı Basketbol takımı koçu Ahmet Gürel Alp görevinden istifa etti

Yeşil siyahlılarda son günlerde sıkıntılar has safhaya ulaştı ve takımın koçu Ahmet Gürel Alp dün Başkan Akay Aşina ile yaptığı görüşme sonrasında istifa etti.
Alp yeni sezonda ÜNILIG’te yer alacak Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev alacak.

 

KÜÇÜK KAYMAKLI BASKETBOL LİGİNDE OLMAYABİLİR

NE OLDU?

KÜÇÜK KAYMAKLI DA BÜYÜK BELİRSİZLİK
Basketbol ProLig’e ilk kez katılan Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde ise Basketbol Şube sorumlusu Serkan Hastürer'in büyük gayret ve çabası ile kurulan Basketol şubesinden ve Yönetim Kurulu’ndan habersiz kulüp başkanı Akay Aşina'ya borçları silinecek vaadi ile imza attırıldığı öne sürülüyor.

Küçük Kaymaklı’da yaşanan imza krizi sonrasında neler olacağı ise merakla beklenirken Başkan Akay Aşina'nın  kararını yeniden gözden geçireceği ve kararını değiştirebileceği ileri sürülüyor.

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