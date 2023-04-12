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“Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” takdim töreni pazartesi günü düzenlenecek

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“Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” takdim töreni pazartesi günü düzenlenecek
“Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” takdim töreni pazartesi günü düzenlenecek

“Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” takdim töreni 17 Nisan Pazartesi günü İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 17.00’de düzenlenecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında yapıtlarıyla ülke kültür ve sanatına yön veren, duayen kültür sanat insanlarına teşekkür etmek amacıyla, “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” takdim edecek.

Ödül takdimi sırasında, Kültür Dairesi’nin koleksiyonunda yer alan eserler arasından yapılan bir seçkiden oluşturulan resim sergisi de sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, halkın katılımına açık olacak etkinlikte, müzisyenler Nejla Egemen, Mehmet Sakarya ve Koralp Ulunay da birlikte hazırladıkları müzik dinletisini sanatseverlere sunacak.

 

-Zaimağaoğlu

 

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Dünya Sanat Günü vesilesiyle ülke kültür sanatına yapıtlarıyla yön veren ülkenin duayen kültür sanat insanlarına teşekkür etmek istediklerini, geçtiğimiz yıl Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde başlattıkları Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü takdiminin bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini belirtti.

Sahip olunan değerlerin kıymetini hayatta oldukları sürece bilmek gerektiğini ve vefa kültürünün önemini vurgulayan Zaimağaoğlu, ödül takdim edilecek sanatçıları şöyle açıkladı:

“Heykeltıraş Ahmet Şevket Uzunahmet, piyanist besteci Arman Ratip, ressam Emel Samioğlu, ressam Gönen Atakol, yazar Gülgün Serdar, araştırmacı yazar şair Hüseyin Kaba, şair yazar İlter Veziroğlu, şair yazar Neriman Cahit, şair Oktay Öksüzoğlu, ressam yazar Osman Güvenir, ressam yazar Özden Selenge ve eğitimci orkestra şefi Yılmaz Taner”

Zaimağaoğlu, Dünya Sanat Günü'nü birlikte kutlamak amacıyla tüm sanatçı ve kültür insanları ile sanatseverleri, 17 Nisan Pazartesi günü, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 17.00’de gerçekleştirecekleri Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü takdim etkinliğine davet etti.

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