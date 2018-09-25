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Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza

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Hatay’ın Arsuz ilçesi kumsallarında görülen, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambağını koparana 48 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza

Geçmiş dönemlerde Sinop sahil kesiminde tespit edilen kum zambağı, Gökmeydan ve Akçalı sahillerinde de görüldü. Bitki çeşitliliği bakımından zengin bir turizm beldesi olan Arsuz kumsallarında, yurt dışında yaşayan tatilciler tarafından fark edilen kum zambağı, büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının, koruma altına alındığı ve yaygınlaştırıldığı takdirde turizm için büyük bir fırsata dönüştürülebileceğine dikkat çekildi. Duyarlı vatandaşlar, kendi çaplarında bazı tedbirlerle bu bitkiyi koruma altına almaya çalışıyor.

 

Deniz suyunun yükseldiği, dalgaların da etkisiyle zarar gören kum zambağı, tatilcilerin güneşlenirken üzerine basması veya havlularını açarken dikkatsiz davranmaları nedeniyle zarar görüyor. Duyarlı vatandaşların zarar görmemesi için etrafını taşlarla çevirerek farkındalık oluşturduğu gözleniyor.

Kum zambağının ticari amaçla sökülmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, 48 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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