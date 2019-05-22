Kumsal Parkında zehirli et operasyonu !..

KKTC’de yaşayan canlıların, yaşamlarına önem vermeyen ve onları yok etmek için zehirli et dahil her yolu deneyen bazı insanlar, Kumsal Parkına zehirli et atarak, çevrede yaşayan kedi ve köpekleri öldürme teşebbüsünde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince tespit edilen zehirli etler, toplanarak yok edildi. Bu duruma tepki gösteren LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bu duruma tepki göstererek bölge insanını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mehmet Harmancı yapmış olduğu açıklamada, Kumsal Parkı içerisinde ekiplerimiz, zehirli etler tespit etmiş ve tespit ettikleri tüm zehirli etleri toplamışlardır. Bölgede evcil hayvanı olanların hayvanlarının gözetimini artırmalarını ve sağlıksız bir durum tespit etmeleri halinde derhal veterinerleri ile iletişime geçmelerini öneriyoruz dedi