“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisi başarılı bulundu

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt tarafından kaleme alınan ve Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları etiketi ile okuyucularla buluşan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisinde yer alan kitaplar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Başoğlu tarafından akademik olarak incelenerek değerlendirildi. Editörlüğünü Prof. Dr. Perihan Ünüvar’ın yaptığı “Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Trendler I” isimli kitapta da yayınlanan akademik değerlendirme, “İlk Gençlik Çağı Biyografilerinin Eğitim İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Serisi Örneği” ismiyle de yayımlandı.

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası birçok projeye katkı koyan, özellikle çocuk kitapları üzerinde çok yönlü yaptığı akademik incelemeleriyle bilinen Doç. Dr. Nuran Başoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Kitap serisinden övgüyle söz etti. Kitapların eğitim ilkelerine dair özellikler bakımından çocuk ve gençler için uygun biyografiler olduğunu ifade ederek, serinin ‘model oluşturma, temel değerlere yer verme, estetik duyarlılık ve hayal gücü kazandırma’ özellikleri ile gençler üzerinde olumlu etkiler bırakacağı tespitini yaptı.

Doç. Dr. Nuran Başoğlu: “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinde yer alan kitaplar; model olma, temel değerleri aktarma, estetik ve hayal gücü kazandırma bakımından başarılı eserler.”

Kitapların İngilizce çevirilerinin de yapılmasını, ‘okuyucu kitlesini genişletecek bir adım olarak’ nitelendiren Doç. Dr. Nuran Başoğlu, tespitlerinde şu ayrıntılara yer verdi: “Bu seriyi okuyan gençler, bir yandan Kıbrıs Türk halkına sundukları katkılar ve başarıları ile bu örnek kişilerin yaşam öykülerini öğrenmiş olacak diğer yandan da kendilerindeki cevheri keşfedip cesaret kazanacaklardır. Yaşayan isimlere yer verilmesi bu değerlerin sahip olduğu önemin onlar hayattayken fark edilip paylaşılması bakımından ayrıca önemlidir. İncelenen kitapların okuyuculara model olma, temel değerleri aktarma, estetik ve hayal gücü kazandırma bakımından başarılı eserler oldukları görüldü. Kitaplarda yer verilen kahramanları, model olacak şekilde sunarken birlikte bireysel ve toplumsal değerleri de vurgulanıyor. Seçilen kahramanların hedeflerine ulaşmada kararlı, çalışkan, özgüvenli bireyler oldukları ve zorluklar karşısında yılmayan yapıları dikkat çekiyor. Aynı zamanda sorumluluk bilincine sahip, aile birliği, sevgi ve saygı değerlerine önem veren kişilerdir. Kıbrıs için ilklere imza atmaları ve yurtseverlikleri ile de değer aktarımı destekleniyor. Kahramanlar idealize edilmeden, gerektiğinde zayıf yönlerine de yer verilerek, başarıları doğallıkla sunuluyor.”

Şiddet öğesi barındırmıyor, okuyucunun bilgi ve kültür evrenini geliştirecek nitelikte…

Kitap serisi analizinde, kitapların çocuk ve gençlere zorlu yaşam şartları karşısında pes etmeme noktasında da ilham verici olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nuran Başoğlu, kitaplarda yaratıcı düşünmeye uygun sorular ve tasarımla estetik duyarlılığa da önem verildiğini vurguladı. Doç. Dr. Başoğlu, içeriğin şiddet öğesi barındırmadığı, okuyucunun bilgi ve kültür evrenini geliştirecek nitelikte hazırlandığına da değindi. Bilim, sanat, edebiyat, devlet yönetimi, iş yaşamı gibi farklı alanlarda başarılara imza atmış örnek kişilerin gençlerle buluşturulmasında değerli yazarların kaleminden çıkan kitapların son derece önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Başoğlu, çocuklar ve gençler için yazılan biyografilerin nitelikli kabul edilebilmesi için tasarım ve içerik özellikleri bakımından belirli ölçütlerin gözetilmesinin yanısıra eserlerin eğitsel anlamda da belirli özellikler taşıması gerektiğini ve eğitim ilkeleri bakımından biyografi kitaplarının özellikle okuyucular için model olacak nitelikte, temel değerleri aktarmaya yönelik, estetik duyarlılık ve hayal gücü kazandırmaya uygun şekilde hazırlanmasının önemine dikkati çekti.

Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri...

Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan kahramanların ilham verici hikayelerini okuyucuyla buluşturan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinde bugüne kadar dört kitap okuyucularla buluştu. Serinin ilk üç kitabında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde farklı alanlarda önemli toplumsal izler bırakan duayen müzik öğretmeni Yıldan Birand, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Ramadan Cemil İşletmeleri’nin sahibi, iş kadını Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesi konu edilirken, dördüncü kitapta ünlü oyuncu Osman Alkaş’ın hikayesi aktarılmıştı.