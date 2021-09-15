  • BIST 1.434,430
  • Altın 489,19
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

» »
ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan iki adet balistik füze fırlattığı duyuruldu.
Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan iki adet balistik füze fırlattığı duyuruldu.

Açıklamayı Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptı… Yapılan açıklamada tanımlanamayan iki füzenin Güney Kore’nin doğu kıyısındaki denize düştüğü belirtildi. Güney Kore ve ABD istihbarat birimlerinin füzenin akıbeti ile ilgili soruşturma başlattığı da kaydedildi.

Güney Kore, bölgedeki takip ve izleme sistemlerinin de güçlendirildiğini ve ABD ile güvenlik konusunda yakın çalışıldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Suga, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini sert bir dille kınayarak “şoke edici” yorumunu yaptı. Suga, Pyongyang yönetiminin bu adımının bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Kovid-19 vakaları artıyor, iki semt bir hastane karantinaya alındı13 Eylül 2021 Pazartesi 12:42
  • Sert iniş yapan yolcu uçağında ölü sayısı artıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 10:32
  • Kuzey Kore’den korkutan deneme: Uzun menzilli füze başarıya ulaştı13 Eylül 2021 Pazartesi 09:33
  • Taliban: Karma eğitim İslam’a aykırı, izin yok13 Eylül 2021 Pazartesi 07:43
  • Japonya'da yerel idareler Kovid-19 hastalarına yatak kapasitesi bulmaya çalışıyor11 Eylül 2021 Cumartesi 15:31
  • Japonya hastanelerde yatak kapasitesini artırmanın yollarını arıyor11 Eylül 2021 Cumartesi 14:02
  • Rus ordusu için uzaya yeni uydu10 Eylül 2021 Cuma 12:03
  • Afganistan'da protestocu kadınlar kırbaçla kovalandı09 Eylül 2021 Perşembe 19:41
  • Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları boyunca 863 kişi Kovid-19'a yakalandı09 Eylül 2021 Perşembe 09:36
  • Çin sosyal medyasında K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama getirdi08 Eylül 2021 Çarşamba 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti