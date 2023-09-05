Kuzey Kore lideri Kim ile Putin'in, Rusya'da bir araya geleceği iddia edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ileri sürüldü.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kim'in Rusya ziyareti fikri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 26 Temmuz'daki Pyongyang ziyareti sırasında belirlendi.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, Kim'in Rusya ziyareti sırasında, Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarının ele alınacağını öne sürdü.

Kuzey Kore liderinin başkent Pyongyang'dan zırhlı bir trenle Rusya'nın Vladivostok kentine gideceğini kaydeden yetkililer, Kim'in burada 10-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağını iddia etti.

Yetkililer, söz konusu organizasyonda Kim'in, Putin ile görüşeceğini ileri sürerek daha sonra Moskova'ya gidebileceğini ancak bunun henüz kesin olmadığını belirtti.

Putin'in Kim'den ülkesi için askeri teçhizat göndermesini istediğini iddia eden yetkililer, Kim'in de Rusya'dan nükleer enerjili denizaltı yapımı için ileri teknoloji sağlamasını istediğini savundu.

Yetkililer, gizliliği kaldırılmış ABD istihbaratına atıfta bulunarak Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak üzere topçu mühimmatı satın almayı planladığını söyledi.

Ağustos'un sonlarında Kuzey Koreli yaklaşık 20 yetkiliden oluşan bir heyetin, Pyongyang'dan Vladivostok'a trenle seyahat ettiği ve ardından Moskova'ya uçtuğunu iddia eden yetkililer, istihbarat raporlarına atıfta bulunarak, bu gezide Kim'in Rusya'ya ziyaretinin görüşüldüğünü ve seyahatin yaklaşık 10 gün sürdüğünü kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, Kuzey Kore'nin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerinden Rusya'ya mühimmat sevk ettiğine ilişkin açıklamalarını anımsatan yetkililer, bu açıklamaların, Pyongyang'ı caydırdığını ve Kuzey Kore'ye ait silahların çok az bir kısmının Ukrayna'daki cephelere ulaştığını ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Pyongyang'ı Rusya'ya mühimmat satmaya ikna etmek için Kuzey Kore'ye gittiğini söyledi.

Watson, "Daha önce de uyardığımız gibi Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah görüşmeleri aktif şekilde ilerliyor ve Kim Jong-un'un bu görüşmelerin devam etmesini istediğine ve Rusya'da üst düzey diplomatik temasların yapılmasına ilişkin bilgilere sahibiz." dedi.

Öte yandan Kuzey Kore ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore lideri Rusya'yı ilk kez 2019'da ziyaret etti

Beyaz Saray, mart ayında, Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediğini gösteren istihbarat topladığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz'daki açıklamasında, Şoygu'nun Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez Nisan 2019'da zırhlı bir trenle Kuzey Kore'den Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Vladivostok kentine gitmişti. Bu, Kim'in Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaretti.