Kuzey Kore, Trump ile dalga geçti: Sen de Obama gibisin

Kuzey Kore yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Obama dönemindeki stratejik sabır sona ermiştir. Askeri eylem dahil tüm seçenekler masada' şeklindeki sözleriyle dalga geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge’yi ziyaretinin ardından, Pyongyang’dan ilk resmi açıklama geldi.Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine yönelik eski Başkan Barack Obama döneminde benimsenen ‘stratejik sabır’ politikasının sona erdiğini duyuran ve “askeri eylem dahil tüm seçenekler masada” diyen Tillerson’a cevap verdi.

ABD’nin yeni yönetiminin, ekonomik yaptırımlar başta olmak üzere Obama ile aynı politikaları benimsediğini belirten ismi açıklanmayan yetkili, “Tillerson, ABD'nin, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için 20 yıl boyunca yürüttüğü çabaların başarısız olduğunu kabul etti ve Obama dönemindeki stratejik sabır politikasının sona erdiğini ilan etti. Obama’nın Beyaz Saray’ı terkedene kadar tekrarladığı şeyleri şimdi Tillerson yineliyor’ dedi.“İşadamlığından gelme ABD yetkilileri, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’ni korkutacaklarını düşünüyorlarsa, yöntemlerinin işlemeyeceğini kısa sürede anlayacaklardır” diyen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, nükleer faaliyetler konusunda da şunları da söyledi:

“Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’nin nükleer gücü, adaletin değerli kılıcı ve sosyalist anayurdu ve halkının yaşamını savunmak için en güvenilir caydırıcı silahtır.”