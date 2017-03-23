 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.070
  • Altın 145,141
  • Dolar 3,6157
  • Euro 3,8998
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Kuzey Kore, Trump ile dalga geçti: Sen de Obama gibisin

» »
Kuzey Kore, Trump ile dalga geçti: Sen de Obama gibisin
Kuzey Kore yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Obama dönemindeki stratejik sabır sona ermiştir. Askeri eylem dahil tüm seçenekler masada' şeklindeki sözleriyle dalga geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge’yi ziyaretinin ardından, Pyongyang’dan ilk resmi açıklama geldi.Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine yönelik eski Başkan Barack Obama döneminde benimsenen ‘stratejik sabır’ politikasının sona erdiğini duyuran ve “askeri eylem dahil tüm seçenekler masada” diyen Tillerson’a cevap verdi.

 

ABD’nin yeni yönetiminin, ekonomik yaptırımlar başta olmak üzere Obama ile aynı politikaları benimsediğini belirten ismi açıklanmayan yetkili, “Tillerson, ABD'nin, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için 20 yıl boyunca yürüttüğü çabaların başarısız olduğunu kabul etti ve Obama dönemindeki stratejik sabır politikasının sona erdiğini ilan etti. Obama’nın Beyaz Saray’ı terkedene kadar tekrarladığı şeyleri şimdi Tillerson yineliyor’ dedi.“İşadamlığından gelme ABD yetkilileri, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’ni korkutacaklarını düşünüyorlarsa, yöntemlerinin işlemeyeceğini kısa sürede anlayacaklardır” diyen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, nükleer faaliyetler konusunda da şunları da söyledi:

 

“Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’nin nükleer gücü, adaletin değerli kılıcı ve sosyalist anayurdu ve halkının yaşamını savunmak için en güvenilir caydırıcı silahtır.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'ın eski danışmanı Manafort'a Ukrayna'da gizli ödeme suçlaması22 Mart 2017 Çarşamba 13:46
  • Trump Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak22 Mart 2017 Çarşamba 09:03
  • Brezilya etine ambargo yayılıyor22 Mart 2017 Çarşamba 09:01
  • ABD, NATO toplantısının tarihinin değiştirilmesini istiyor22 Mart 2017 Çarşamba 09:00
  • Ivanka Trump Beyaz Saray'a taşınacak21 Mart 2017 Salı 15:03
  • AB liderleri Brexit zirvesi düzenleyecek21 Mart 2017 Salı 15:02
  • ABD'den kabinde elektronik cihazlara yasak21 Mart 2017 Salı 11:14
  • Brezilya'ya gidecek yolculara "sarıhumma aşısı" önerisi21 Mart 2017 Salı 11:10
  • Trump'ın bütçesi 'Susam Sokağı' sevenlerini üzdü21 Mart 2017 Salı 09:42
  • FBI başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmayı doğruladı21 Mart 2017 Salı 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti