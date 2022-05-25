Kuzey Kore’de şüpheli COVID-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

Kuzey Kore’de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli COVID-19 vakalarında 2 hafta geride kaldı.

Hasta sayısının 3 milyon 64 bin 880’e yükseldiği Kuzey Kore’de son 24 saatte 115 bin 970 kişi daha yüksek ateş belirtisi gösterdi.



Toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 89’unu oluşturan 2 milyon 741 bin 470 kişi iyileşirken 323 bin 330 hastanın ise tedavisi sürüyor.



Öte yandan 2 gün üst üste can kaybı kaydedilmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 68’de kaldı.



Devlet Kontrolünde Kore Haber Ajansı (KCNA) tarafından bugün yayınlanan `Tehlikeli Pandemik Hastalığın Yayılmasını Durdurmaya Yönelik Önlemler` başlıklı bir haberde, `Kore halkının Kore İşçi Partisi’nin deneyimli rehberliğinde güvenle, bilimsel ve aydınlatıcı bir salgın önleme kampanyası için her şeyi yaptığı` kaydedildi.



Bitki çayı tavsiyesi gündem olmuştu



Pyongyang’ın yüksek ateş olarak adlandırdığı hastalığı hafif atlatan vatandaşlarına daha önce bitki çayı içme önerisinde bulunması dünya basınında geniş yer bulmuştu.



Durumu daha ağır olan hastalara ise ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önerildiği gündeme gelmişti.