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Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştu

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la bir araya geldi. İki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını görüşecek.
Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştu

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In , Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşması için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi, Güney Kore lideri Moon ve eşini havalimanında sarılarak karşıladı. Yüzlerce Kuzey Koreli karşılama töreni sırasında Kore Yarımadası ve Kuzey Kore bayraklarıyla Güney Kore liderini selamladı. 11 yıldan bu yana ilk kez Güney Koreli bir lider Kuzey Kore'yi ziyaret ediyor.

Güney Kore hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre, Moon Kuzey Kore lideri ile buluşmasında Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasına dair çerçeveyi Kore Yarımadası'ndaki savaş halinin resmi olarak son erdirilmesini öngören bir bildiri ile birleştirmeyi önerecek.

Nordkorea Moon trifft zu drittem Korea-Gipfel in Pjöngjang ein (Reuters/Pyeongyang Press Corps)

Nükleer silahsızlanma süreci ilerlemiyor

Güney Kore lideri Moon'un üç gün sürecek temaslarında en önemli gündem maddesi Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması süreci. ABD ve Kuzey Kore yönetimi arasında bu konuda başlatılan süreç istenildiği kadar hızlı ilerlemiyor. ABD ve Kuzey Kore yönetimi, nükleer silahlardan arınma süreci konusuda uluslararası toplumu tamamen ikna edebilmiş değil. BM'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve füze programlarına devam ettiği yönünde emareler bulunduğunu söyledi. Zirve aynı zamanda ABD ile Rusya arasında Kuzey Kore'ye yaptırımların uygulanması konusundaki gerginlik yaşandığı bir dönemde yapılıyor. ABD Rusya'yı BM'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını uygulamaktan kaçınmakla suçluyor. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası toplumu "aldattığını ve şimdi yakalandığını" söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Nisan ayında Panmunjom'da Güney Kore lideri Moon, Haziran ayında ise ABD Başkanı Trump'la Singapur'da yaptığı görüşmelerde, ülkesinin prensipte nükleer silahlardan arınmaya hazır olduğunu belirtmişti. Kuzey Kore ve ABD arasında bu konudaki görüşmeler daha sonra tıkandı. Ağustos ayında Trump ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pyongyang'a yapacağı ziyaretin bu konuda yeterince ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

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