Kylie Jenner'in Instagram rekoru 'yumurta' fotoğrafıyla kırıldı

Amerikalı model Kylie Jenner'ın Instagram'da paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyon kişi tarafından beğenilmiş ve sosyal medya platformunda "en çok beğenilen" fotoğraf olmuştu. Ama bu rekor 29 milyonla kırıldı. Üstelik sadece bir yumurta fotoğrafıyla...

Amerikalı model Kylie Jenner'ın Instagram'da paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyon kişi tarafından beğenilmiş ve sosyal medya platformunda "en çok beğenilen" fotoğraf olmuştu. Ama bu rekor 29 milyonla kırıldı. Üstelik sadece bir yumurta fotoğrafıyla...

Kylie Jenner, bebeğinin fotoğrafını 6 Şubat 2018'de Instagram'a koymuştu.

Jenner'ın Instagram'da 123 milyon takipçisi var.

@world_record_egg hesabı ise 4 Ocak 2019'da bir yumurta fotoğrafı paylaşıp altına "Hadi gelin beraber bir rekor kıralım ve bu fotoğrafı dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı yapalım. Bu rekor şimdi (18 milyonla) Kylie Jenner'a ait! Hadi halledelim şu işi!" yazdı.

Fotoğraf Instagram'a konduğundan bu yana 29 milyon kişi tarafından beğenildi.

Neden böyle bir rekor kırılmak istendiği ise muamma.

Zira hesabın sahibinin kim olduğu bilinmiyor.

Hesabın özelliklerine bakılırsa da yalnızca rekor kırmak için oluşturulduğu anlaşılıyor.

Cevabı henüz olmayan başka sorular da var:

Rekor kırıldı ama asıl amaç neydi?

Ve, sosyal medya kullanıcıları nereye sürüklüyor?