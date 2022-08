LAÜ Akademisyeni Alptuğ, “Emzirme ve Fizyoterapi” konusunda açıklama yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Fzt. Beraat Alptuğ, Dünya Emzirme Haftası nedeniyle “Emzirme ve Fizyoterapi” konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Alptuğ anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu belirterek anne sütünün hastalıklara ve sağlık sorunlarına karşı en iyi koruyucu olduğunu dile getirdi. Hamilelik sürecinde annenin vücudunun birçok fiziksel ve zihinsel değişiklik yaşadığını belirten Alptuğ, fizyoterapistin oluşan bu değişiklerin toparlanması ve başarılı emzirme için hem anneye hem de bebeğe yardımcı olabileceğine değindi.

“Emzirme sırasında annelerin vücut ağrılarında artış olabilir. Yeni bebeğinize bakmakla birlikte gelen, taşıma ve tabii ki emzirmeden kaynaklanan tekrarlayan kaldırma ve kötü duruşlar gibi yeni aktiviteler, üst sırt veya boyun yapılarında strese ve aşırı yüklenmeye neden olabilir. Bu, hafif ağrılı rahatsızlıktan şiddetli rahatsız edici ağrıya kadar artış gösterebilir” diyen Alptuğ, ağrının en yaygın nedenlerinin, uzun süre boyunca kötü duruşlarda oturmaktan kaynaklanan omurga eklem sertliği veya kas/bağın aşırı yüklenmesi olduğunu ifade etti.

“Sırtınızın üst kısmında veya boynunuza doğru ağrı oluşabilir. Bu durumda gülmek, oturmak veyaderin nefes almak rahatsız edici olabilir çünkü bu hareketler sırtınızın tüm yapılarında strese neden olur. Bu ağrı, manuel terapi ve egzersizlerle fizyoterapistiniz tarafından kolayca değerlendirilebilir ve azaltılabilir. Emzirirken rahatlayabilmeniz için uygun şekilde desteklendiğinizden emin olun ve ağrının arttığını hissederseniz pozisyonunuzu ayarlamaya çalışın. Bir ısı paketi veya sıcak banyo ile kaslarınızı rahatlatarak ağrıyı azaltmada etkili olabilir” diyen Alptuğ, emziren annelere şu tavsiyelerde bulundu;

Emzirme Sırasında Duruşunuza Dikkat Ediniz

 Bebeğinize doğru eğilmek yerine, her zaman yastık kullanarak bebeğinizi destekleyiniz.

 Omuzlarınız geride ve desteklenmiş olmalıdır (omuz yuvarlama hareketinden kaçınmanız önemlidir.)

 Boynunuzun duruşuna dikkat ediniz. Sürekli aşağı bakmak gibi uzun bir pozisyonlardan kaçınınız. Bebeğinize bir göz atın ama en azından her 30 saniyede bir geriye bakmaya çalışın.

 Kollarınızı her zaman yastıklarla destekleyin, böylece boyun ve omuzunuza gelecek yük ve stresleri engellersiniz.

Gevşeme Tavsiyesi

 Emzirme sırasında siz ve bebeğiniz doğru duruşa geçtiğinizde, gerginlik hissettiğiniz herhangi bir yerde kasların gevşemesine ve yumuşamasına izin vermeye çalışın.

 Başınızdan başlayarak ve yavaşça omuzlarınızdan, kollarınızdan vb. gidin ve her eklemde tam gevşemeyi veya gerginliğin atılması için 6 derin nefes alın.

 Odaklanmak zor geliyorsa, mümkün olduğunca fazla rahatlama sağlamak için birkaç dakikada bir 6 derin nefes almaya çalışın.

 Germe egzersizleri ile kaslarda oluşan stresi azaltabilirsiniz. Özellikle boyun, omuz ve üst sırt kaslarına yönelik yapılan germe egzersizleri oluşan ağrıları azaltmada etkili yöntemlerden biridir.

 Düzgün nefes alıp verme tekniklerini uyguladığınızda kendinizi daha gevşemiş hissedeceksiniz.

Alptuğ açıklamasına şöyle devam etti; Orta düzeyde egzersiz yapmanın birçok faydası vardır. Dolaşımınız, kaslarınız, gücünüz ve hatta ruh haliniz için iyidir. İşte egzersiz yapmanın emziren annelere fayda sağlama yollarından bazıları;

 Sağlıklı bir diyet ve emzirmenin yanı sıra düzenli egzersiz, hamilelik kilonuzu vermenize yardımcı olabilir.

 Kalp hastalığını önlemeye yardımcıdır.

 Size enerji verir.

 Stresi azaltmaya yardımcı olur.

 Genel sağlığı etkiler.

 Uyku kalitenizi artırır.

 Prolaktin hormonunun seviyesini yükselterek süt üretimini arıttırır.

Alptuğ, hafif ila orta dereceli bir fitness programı güvenli ve sağlıklı olsa da, şiddetli egzersizin meme enfeksiyonuna yol açabileceğini belirterek, anne sütünün azalmasına neden olabileceğini ayrıca anne sütünün tadını da değiştirebileceğini söyledi. Alptuğ, “Şiddetli egzersiz, vücudunuzda laktik asit birikmesine ve anne sütünüze geçmesine neden olarak, genellikle tatlı olan sütünüze acı bir tat verir. Ter, anne sütünün tadını değiştirerek göğüslerin tuzlu olmasına da neden olabilir. Bazı bebekler bu değişikliklerden rahatsız olmazken bazıları emzirmeyi reddedebilir” diyerek, egzersizden sonra meme reddetmesini en aza indirmek için şu önerilerde bulundu; Egzersiz sonrası emzirmeden önce her memeden bir miktar anne sütü pompalayın veya elle sıkın ve atın. Ardından bebeğinizi emzirin.

Ayrıca egzersiz yapmadan hemen önce bebeğinizi emzirebilir veya anne sütünüzü sağabilirsiniz. Egzersiz sonrası emzirmeyi seçerseniz, cildinizdeki teri almak için önce duş alabilirsiniz. Ayrıca, yoğun bir egzersiz sonrası çocuğunuzu tekrar memeye koymadan önce 90 dakika bekleyin çünkü laktik asit seviyeleri bu süre boyunca anne sütünde kalabilir.