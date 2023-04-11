  • BIST 5.114,43
  • Altın 1242.865
  • Dolar 19.2848
  • Euro 21.0582
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

LAÜ Akademisyeni Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

» »
LAÜ Akademisyeni Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu
LAÜ Akademisyeni Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

LAÜ Akademisyeni Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

 

Parkinson Hastaları Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programlarına tanı aldıktan sonra hemen başlamalıdır

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.

 

  “Dopamin” adlı kimyasal madde beynimizde üretilen, hareketlerimizi kontrol etmemizden, uyumlu ve akıcı hareket yapmamızdan sorumludur. Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adlı maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkan ilerleyici nörolojik bir hastalıktır. Tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte bu hücre kaybında genetik ve çevresel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir” diyen Kaygısız, sözlerine şöyle devam etti; Hastalığın erken dönemlerinden itibaren en sık görülen bulguları arasında hareketlerde yavaşlama, dinlenme sırasında tremor(titreme), yürüme güçlüğü, vücut duruşunda bozulma (öne eğilme) gibi fiziksel problemler sayılabileceği gibi, bunlara psikiyatrik problemler, ağrı şikayeti, yorgunluk, uyku problemleri, görme kayıpları gibi şikayetler de eklenebilmektedir.

  Parkinson hastalığının tedavisinde erken teşhis, uygun ilaçlarla doğru tedavi seçimi ve fizik tedavi rehabilitasyon programlarının önemli olduğuna dikkat çeken Kaygısız, son yıllarda geliştirilen birçok değişik ilaç tedavisi ile Parkinson Hastalığında görülen semptomların azaltılabilmekte olduğunu ve ayrıca cerrahi girişim ile takılan “Beyin Pili” ile etkilenmiş beyin dokusuna yapılan uyarı ile hastanın şikayetlerinde azalma görülebileceğini belirtti.

 

  “Genellikle 60 yaş ve sonrasında başlayan ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde birçok fiziksel ve fonksiyonel limitasyona yol açan Parkinson Hastalığında fizik tedavi ve rehabilitasyon programına tanı alır almaz, erken dönemde başlamak oluşabilecek kalıcı limitasyonları önlemek için önemlidir. Meydana gelebilecek kas kısalıkları, kas gücü kaybı, denge koordinasyon problemleri, postural bozukluklar (öne eğilme) her hastaya özel hazırlanması gereken fizik tedavi rehabilitasyon programları ile tedavi edilmeli ve ilerlemesi önlenmelidir” ifadelerini kullanan Kaygısız, açıklamasının devamında şu bilgileri aktardı; Rehabilitasyon programı hastalığın ilerlemesine ve hastanın engellilik durumuna göre modifiye edilmelidir. Parkinson hastalığında uygulanan programlar genellikle germe, güçlendirme, solunum ve gevşemeye yönelik egzersiz programlarını ve fonksiyonu artırmaya yönelik egzersiz programlarını içermektedir. Oluşabilecek semptomlar nedeniyle düşme riski yüksek olan bu hasta gurubunda denge-koordinasyon eğitimleri ve yürüyüş eğitimi de programa dahil edilmelidir. Erken dönemde henüz hastanın fonksiyonları kısıtlanmadan hastaya fiziksel egzersiz alışkanlığını kazandırmak ve bunun sürekliliğini sağlamak ilerleyen dönemlerde oluşabilecek limitasyonları önlemek açısından önemlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, hastalığın geç yaşlarda ortaya çıkması ve bilişsel problemlere de neden olması nedeniyle fizyoterapist eşliğinde yapılan rehabilitasyon programlarının evde yapılan programlara kıyasla daha etkin olduğu sonucuna varmıştır. Kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programı ile hastanın mümkün olan maksimum bağımsız şekilde hayatını sürdürmesi yaşam kalitesini yüksek tutmak açısından büyük önem taşır.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ'de “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı28 Mart 2023 Salı 17:43
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin organize ettiği “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı27 Mart 2023 Pazartesi 16:33
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin organize ettiği “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı27 Mart 2023 Pazartesi 16:22
  • LAÜ Mütevelli Heyeti’nden depremzede öğrencilere yönelik kararlar...02 Mart 2023 Perşembe 13:41
  • LAÜ’de “Etkili İletişim” seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi05 Şubat 2023 Pazar 20:57
  • LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak, konusunu ele aldılar02 Şubat 2023 Perşembe 16:57
  • LAÜ Mütevelli Heyeti Basın Açıklaması01 Şubat 2023 Çarşamba 22:03
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti31 Ocak 2023 Salı 19:19
  • LAÜ Güz Dönemi Mezunları diplomalarını aldı28 Ocak 2023 Cumartesi 17:36
  • Op. Dr. Hasan Birtan LAÜ’nün konuğu oldu26 Ocak 2023 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti