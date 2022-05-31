LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim ve Mizah” temalı “İletişim Günleri”

etkinlik dizisinin konukları Gülşen – Mehmet Ekin Vaiz oldu

Mehmet Ekin Vaiz: “İşin esası samimiyet…”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, düzenlediği “İletişim

Günleri” etkinlik dizisi kapsamında Neydi Olacağı ekibinden Gülşen Erçin Vaiz ve Mehmet

Ekin Vaiz’i ağırladı. “İletişim ve Mizah” üzerine gerçekleşen etkinlikte Vaiz çifti Neydi

Olacağı’nın gelişim serüvenini anlatarak mizahın çeşitli boyutlarına değindi.

Konuşmasında geleneksel ve dijital medya karşılaştırması yaparak Kıbrıs’taki sosyal medya

aplikasyonlarının kullanımına değinen Mehmet Ekin Vaiz, bir ülke nüfusunun %94’ünün bir

sosyal medyayı kullanmasının o mecraya konulan herhangi bir içeriğin bütün ülke tarafından

erişilebilir olması anlamına geldiğini belirtti. Sosyal medyada içeriğin önemine değinen

konuşmasında Vaiz konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Kitle zaten sosyal medyanın

içerisinde… Bu da şu anlama geliyor: Sürekli ve kesintisiz bağlantı var. Geriye kalan tek

sorun içerik... İçerik kraldır anlayışıyla, iyi bir içerik varsa telefonla da çekseniz olur”.

Sosyal mecrada güncel olmanın önemine de değinen Mehmet Ekin Vaiz, çağın tüketim

merkezli olduğuna vurgu yaparak “çok hızlı tüketim çağında mizah ve komedide de insanlar

hemen yine gülsün istiyor. Bu da komedyenlerin en büyük mağduriyetidir. Ancak esas olan

samimiyet… Eğer hikâyenin, mizahın özünden kopup daha çok takipçi hırsına kapılırsanız

samimiyetinizi kaybedersiniz, işin özü, nüansı kaybolur. Bu da işin riskli tarafıdır” dedi.

Konuşmasında, 2015 yılında politik mizahla başlayan Neydi Olacağı’nın 2016 yılında viral

reklamcılığa kaydığını belirten Gülşen Vaiz, başlarda yaptıklarının viral pazarlama ve viral

reklam olduğunu bilmediklerini, alanın içine girdikten sonra gerçekte bunun viral reklam

olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Mizahın, ürettikleri video ve içeriklerin en önemli

unsurunu oluşturduğunu belirten Gülşen Vaiz bu içeriklerin ve ortaya çıkan karakterlerin

hayatın içinden ve Kıbrıs kültürünün yansıması olduğunu vurguladı.



“Gerek benim yaşadığım Omorfo’da gerekse Ekin’in yaşadığı Göçmenköy’de ilişkiler,

hayatlar çok fazla iç içedir. Komşuluk ilişkisi çok samimidir. Herkesin hayatı herkesin

hayatının içinde gibi bir durum vardır. Bu done bizde meraklı komşu, dedikoducu komşu

Neriman ve Sonay karakterini ortaya çıkardı” diyen Gülşen Erçin Vaiz videolarının en

önemli özelliğinin hayatın içindeki karakterleri yansıtması olduğunu kaydetti. Gülşen Vaiz

sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim videolarımızın en önemli özelliği hayatımızın içindeki

karakterleri yansıtmasıdır. İçeriklerimizin kaynağı kendi kişisel yaşantımız ve

gözlemlerimize dayanır, yani içeriklerimiz hayatımızdan kopuk, yaşantımızdan kopuk

değildir”.

Etkinliğe, Neydi Olacağı ekibinin genç oyuncularından LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği

son sınıf öğrencisi Nazife Kıral da katılarak ekibe dâhil olma süreci ile ilgili paylaşım da

bulundu. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim Günleri”

etkinlik dizisi kapsamında düzenlediği “İletişim ve Mizah” temalı etkinlik, izleyicilerden

gelen yoğun soruların cevaplandırılması ve konuşmacı çifte katılım belgesi sunumu ile son

buldu.