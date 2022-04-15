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LAÜ’ lü Resim Kulübünden Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret

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LAÜ’ lü Resim Kulübünden Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret
LAÜ’ lü Resim Kulübünden Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı Resim
Kulübü Başkanı Tahir Demir ve üyeleri, Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi Müdürü
Kezban Zurnacı Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler
Derneği binasına bir ziyaret gerçekleştirdi.


LAÜ Resim kulübü başkanı Tahir Demir tarafından çizilen Mustafa Kemal Atatürk potresi
Gemikonağı Mücahitler Derneği Başkanı Ahmed Ced’e takdim edildi.

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Ziyaret çerçevesinde öğrenciler bölge mücahitleri ile Kıbrıs Türk Mücadele yıllarını ve
tarihini içeren bilgiler alarak sohbet etme fırsatı yakaladılar.


Başkan Ced Lefke Avrupa Üniversite öğrencilerinin derneğe yapmış oldukları anlamlı
katkılardan son derece memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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