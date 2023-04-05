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LAÜ öğrencilerinden örnek davranış

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LAÜ öğrencilerinden örnek davranış
LAÜ öğrencilerinden örnek davranış

LTB Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü olağan genel kurulu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve üyelerin katılımı ile Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda yapıldı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın doğal başkan olduğu spor kulübü genel kurulunda, tüzüğe uygun olarak faaliyet ve mali raporları okunup onaylanmasından sonra kulübün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.
Genel kurulda ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde görüşülerek etkinlik takviminin oluşturulması ve bu çerçevede hareket edilmesi kararlaştırıldı.

LTB Spor Kulübü’nün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan Mehmet Harmancı, Asbaşkan Akın Aktunç, Genel Sekreter Bülent Çıraklı, Genel Sekreter Yrd Zehra Beyar, Mali İşler Sorumlusu Tahir Hoca, Mali İşler Yrd Harika Kıral, Spor İşleri Sorumlusu Ceran Tunalı, Sosyal İşler Sorumlusu Ali  Vehid, Lokal Sorumlusu Özkan Bardak, Faal Üye Yücel Hatay, Türkay Klermo ve Çelen Çağansoy
 

Denetleme Kurulu: Mehmet Manavoğlu (Başkan), Erol Beyit, Ziya Güvenir , Ali Ülker
 

Disiplin Kurulu: Önder Ecesoy (Başkan), Levent Çıraklı, Fikri Özgüvenli

 

 

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