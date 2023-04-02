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LAÜ öğrencilerine psikososyal destek ve deprem sonrası yaşam gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı

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LAÜ öğrencilerine psikososyal destek ve deprem sonrası yaşam gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı
LAÜ öğrencilerine psikososyal destek ve deprem sonrası yaşam gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı

LAÜ öğrencilerine psikososyal destek ve deprem sonrası yaşam gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından Asrın Felaketi 6 Şubat Depremi ve Sonrası - Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

 

  Deprem felaketinden etkilenen ögrencilerere psikolojik ilkyardım, psikososyal destek ve deprem sonrası yaşam gibi konularda Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

 

   Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, depremden etkilenen öğrencilerin psikososyal destek alabilmesi adına Psikoloji Bölümü Ögretim Elemanları tarafından sunulacak hizmetlere öğrencilerin nasıl ulaşacaklarına dair bilgiler verildi.

 

  Yapılan toplantıda LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray, Afetlerden sonra Afetzedelerde ortaya çıkması muhtemel psikolojik, davranışsal, bilişsel ve sosyal belirtilerin neler olabileceği ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Psikoloji Bölümü öğretim görevlilerinin desteği ve süpervizyonu altında LAÜ Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından afetzedelere yönelik sunulan hizmetlere nasıl ulaşılabileceği ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

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  Toplantının sonunda ise öğrencilerden geribildirimler alındı, öğrencilerin öne çıkan ihtiyaçları doğrultusunda bu gibi toplantıların ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. 

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