LAÜ’de “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı gerçekleşecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı düzenlenecek.

“Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı, 6 Mart 2024 Salı günü saat

10.00’da LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.



Konferansta açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve KKTC’den çok sayıda konuşmacı

sağlıkta gelişen teknoloji ile yaygınlaşan dijitalleşme ve sağlık bilimlerinde farklı yapay zeka

uygulamaları hakkında bilgiler paylaşacak.

Konferansta çok sayıda uzman katılımcı sunum yapacak

Konferansta konuşmacılar sırasıyla, Doç. Dr. Ali Murat Koç - İzmir Katip Çelebi

Üniversitesi) - Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları: Avantaj mı? Risk mi?, Dr. Mecit Yüzkat -

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Üyesi - Yapay

Zekâ ile Tıbbi Görüntüleme ve Tanı, Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin (Güven Çayyolu

Tıp Merkezi İdari Direktörü, Ankara)-Dijitalleşme ile Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü:

Hastasız Hastane Olur mu? Av. Emre Yağmuroğlu- Uzm. Dr. Elşen Mulazimoğlu (KVKK

Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC)- KKTC Kişisel Verilerin Korunması Yasası (KVKK) ve

uygulanması, Prof. Dr. Ela Tarakçı (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi)- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Dijital

Dönüşüm, Prof. Dr. Yeliz Yeşilada (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Bilgisayar Müh. Böl. KKTC)- Autism Detection Using Eye tracking and Machine Learning

on the Web., Doç. Dr. Emil Mammadov (Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, KKTC)-

Experimental and Surgical Applications of 3D Printing konularında konferans verecekler.