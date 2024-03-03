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LAÜ’de “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı gerçekleşecek

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LAÜ’de “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları”konferansı gerçekleşecek
LAÜ’de “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı gerçekleşecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı düzenlenecek.
“Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı, 6 Mart 2024 Salı günü saat
10.00’da LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.


Konferansta açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve KKTC’den çok sayıda konuşmacı
sağlıkta gelişen teknoloji ile yaygınlaşan dijitalleşme ve sağlık bilimlerinde farklı yapay zeka
uygulamaları hakkında bilgiler paylaşacak.
Konferansta çok sayıda uzman katılımcı sunum yapacak
Konferansta konuşmacılar sırasıyla, Doç. Dr. Ali Murat Koç - İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi) - Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları: Avantaj mı? Risk mi?, Dr. Mecit Yüzkat -
Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Üyesi - Yapay
Zekâ ile Tıbbi Görüntüleme ve Tanı, Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin (Güven Çayyolu
Tıp Merkezi İdari Direktörü, Ankara)-Dijitalleşme ile Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü:
Hastasız Hastane Olur mu? Av. Emre Yağmuroğlu- Uzm. Dr. Elşen Mulazimoğlu (KVKK
Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC)- KKTC Kişisel Verilerin Korunması Yasası (KVKK) ve
uygulanması, Prof. Dr. Ela Tarakçı (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi)- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Dijital
Dönüşüm, Prof. Dr. Yeliz Yeşilada (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Bilgisayar Müh. Böl. KKTC)- Autism Detection Using Eye tracking and Machine Learning
on the Web., Doç. Dr. Emil Mammadov (Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, KKTC)-
Experimental and Surgical Applications of 3D Printing konularında konferans verecekler.

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