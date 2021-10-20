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LAÜ’de “Yine yeniden yüzyüze” öğrenci projeleri sergisi...

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LAÜ’de “Yine yeniden yüzyüze” öğrenci projeleri sergisi...
LAÜ’de “Yine yeniden yüzyüze” öğrenci projeleri sergisi...

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (LAÜ), 2021 – 2022 Akademik Yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi. “Yine yeniden yüzyüze” adıyla Fakülte Fuayesi’nde gerçekleşen etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

   LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, “yine yeniden yüzyüze” adını verdiği ve öğrencilerinin, eğitimin çevrimiçi gerçekleştiği dönemde yaptıkları çalışmalardan oluşan bir sergi düzenledi.

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   Toplam 84 tasarım ve 70 adet videolu sunumdan oluşan sergi, sadece durağan değil hareketli görsel tasarımları da izleyicileriyle buluşturdu. Bu kapsamda sergide, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin uygulamalı derslerinde tasarladıkları poster, broşür, gazete, dergi, kitap, katalog gibi çalışmaların basılı hallerinin sergilenmesinin yanısıra yine aynı bölüm ile Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinin video ve hareketli grafik tasarımları da bilgisayarlar üzerinden izletildi.

  Serginin açılışında yaptığı konuşmaya “yine yeniden yüzyüze olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek başlayan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca,  bu etkinliğin başlangıç olmasını arzuladıklarını belirterek sergilenen çalışmaların İletişim Bilimleri Fakültesi geneli, Görsel İletişim Tasarımı ve Yeni Medya ve İletişim bölümleri özelinde; öğrencilerin geçen dönemde yani pandemi sürecinde; o dönemin zor şartları içerisinde çevrimiçi eğitim kapsamında yaptıkları çalışmaları içerdiğine vurgu yaptı.

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   Sergide, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin dört bölümünden mezun olan öğrencilerin gönderdikleri video mesajları da yayımlandı. 

 “Yine yeniden yüzyüze” sergisi bir hafta süreyle LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Fuayesi’nde gezilebilecek.

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