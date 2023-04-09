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LAÜ’den Otizm Farkındalık Etkinliği Bilmez, Otizm için artık kırmızı ışık yakıyoruz

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LAÜ’den Otizm Farkındalık Etkinliği Bilmez, Otizm için artık kırmızı ışık yakıyoruz
LAÜ’den Otizm Farkındalık Etkinliği Bilmez, Otizm için artık kırmızı ışık yakıyoruz

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Bilmez Otizm Farkındalık ayı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

 

   Bilmez açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; 2009 yılından geçtiğimiz yıla kadar Otizm Farkındalık ayı olan Nisan ayında ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyası tüm dünyada yürütülmüştür. Yürütülen bu kampanyanın amacı otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Otizme Mavi Işık Yak kampanyası Otizm kelimesinin pek çok kişi tarafından duyulmasını ve farkındalık için çok önemli bir yol katedilmesini sağlamıştır.  Fakat farkındalık Nisan ayı ile sınırlı kalmaktadır. Farkındalık oluşmuş olmasına rağmen günümüzde hala otizmli bireyler nitelikli eğitim ortamlarına erişmekte zorluk yaşamakta, iş yerlerinde kabul görmemekte ve pek çok alanda hem kendileri hem de aileleri farklı sorunlarla mücadele etmektedir. Bu durum otizm farkındalığının geliştiğini ancak kabulünün henüz oluşmadığını göstermektedir. Biliyoruz ki otizmli bireyler farklılıklarına rağmen herkesle aynı haklara ve özgürlüklere sahiptirler. Tüm bu nedenlerden dolayı son iki yıldır otizm farkındalık rengi olan maviden kabullenmenin rengi olan kırmızıya geçilmiştir. Artık otizmli bireyler için kırmızı ışık yakılmaktadır. Otizmli bireyleri yaşamın her alanında ve her aşamasında kabul ettiğimizi göstermek için “Otizme Kırmızı Işık” yakıyoruz.

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Öğrenciler kırmızı kıyafet ve kırmızı bir aksesuarla etkinliğe katıldılar

 

   Bilmez sözlerinin devamında LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenci Kulübü ve Özel Eğitim Öğretmenliği Öğrenci Kulübü öğrencilerinin Otizm Farkındalık ayı için  “Otizm için Vizyondayız” etkinliği düzenlendiğini belirterek, etkinlikte tüm eğitim fakültesi öğrencilerinin katıldığı bir film gösterimi gerçekleştirildiğini ifade etti. Sinema filmini izlemeye gelen öğrencilerin “Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyası için kırmızı kıyafet ya da kırmızı bir aksesuarla etkinliğe katılım gösterdiklerini belirten Bilmez, film gösteriminin ardından Özel Eğitim Öğretmenliği akademisyenlerinin öğrencilerin otizm ve özel eğitim ile ilgili sorularını yanıtladığını dile getirdi.  

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