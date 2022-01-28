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Lavrov: Nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili kendilerine verdiği yanıtın olumlu olmadığını belirterek, "Moskova savaş istemiyor. ABD ve NATO'nun cevabının ardından nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek" dedi.
Lavrov: Nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili kendilerine verdiği yanıtın olumlu olmadığını belirterek, "Moskova savaş istemiyor. ABD ve NATO'nun cevabının ardından nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek" dedi.

Lavrov, Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu yanıtın içeriği konusunda Lavrov, "Belgede, ikincil plandaki konularla ilgili ciddi istişarelerin başlayacağına dair umut verici yanıtlar var. Belgedeki en önemli konuda ise olumlu tepki yok." diye konuştu.

NATO'nun doğuya doğru ilerlememesinin Rusya için önem teşkil ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Tekliflerimizde, birbiriyle ilişkili iki önemli yaklaşım var. Birincisi, her devletin askeri ittifakları özgürce seçme hakkı olduğu tanınıyor. İkincisi ise her devletin, kendi güvenliğini başkalarının güvenliği pahasına güçlendirmeme yükümlülüğüdür. Bu ilke bilinçli olarak konuşulmuyor."

Batı'nın bu konuda "kurnazca" davrandığını belirten Lavrov, ABD'den gelen yanıtı analiz ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, bu yanıtın kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda ise "Cevabın içeriğini kamuoyunun yakında öğreneceğini düşünüyorum. Amerikan meslektaşlarımız, bu cevap içeriği konusunda tüm müttefikleri ve Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığını bize söyledi. Cevapların yakında sızacağı konusunda şüphe yok." ifadelerini kullandı.

"NATO'dan da güvenlik tekliflerine yanıt aldık"

NATO'dan da güvenlik tekliflerine yanıt aldıklarını teyit eden Lavrov, "Her iki belgeyi de bir bütün olarak görüyoruz. Bu yanıtları, kurumlar arasında istişare edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor olarak sunacağız. İlerideki adımlarımıza Putin karar verecek." dedi.

Lukaşenko ise "Savaş istemiyoruz, ancak Belarus'a ya da başka bir müttefikine doğrudan saldırı olursa savaş ihtimali var" dedi.

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