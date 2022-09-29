Lefkoşa’da araç yandı

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında, Uğurcan Karaahmetli (E-22) yönetimindeki EK 443 plakalı araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah meydana gelen olayda, muhtemelen hoparlör kablolarının aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucu çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu, aracın iç döşemeleri, ön göğüs bölümü ve arka bagaj kısmı yanarak zarar gördü.
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