Lefkoşa'da bıçaklı kavgada aranan şahıs tutuklandı!

Lefkoşa Belediyesi karşısındaki çıkan kavgada aranan şahıs tutuklandı.
Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı yakınlarında meydana gelen kavgada iki kişi yaralanmıştı.Polis Basın subaylığı kavgayla ilgili aranan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
Lefkoşa Belediyesi karşısındaki çıkan kavgada aranan şahıs tutuklandı.
Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı yakınlarında meydana gelen kavgada iki kişi yaralanmıştı.Polis Basın subaylığı kavgayla ilgili aranan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
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