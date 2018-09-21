Lefkoşa'da Derneğin 14 bin TL'lik çekini sahteledi!

20.12.2017 - 08.01.2018 tarihleri arasında, F.N.Ç.(K-52)’nin, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği” isimli ofis içerisinde bulunan Rabia ÖZCÖMERT’e ait çantayı ve içerisinde muhafaza edilen kimlik kartı ve dernek yetki belgelerinin suretlerini, derneğe ait iki adet banka defteri ile 251-300; 351-400; 451-500; 501-550 numaralarını kapsayan bağış makbuzlarını ve Mehmet Efe ÖZCÖMERT adına düzenlenmiş kimlik kartını çaldığı, akabinde de çalmış olduğu makbuzların bir kısmını sahtelemek suretiyle birçok şahıstan bağış adı altında yaklaşık 14,000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.