Lefkoşa'da Feci Kaza! Yaşam Mücadelesi Veriyor

Dün akşam saat 23.40 sularında Lefkoşa’da meydana gelen kazada ZNG 948 plakalı araç sürücüsü yolu karşıdan karşıya geçmekte olan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 23:40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyretmekte olan Boris KEMKA TCHİNDA LAMBOU (E-30) ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışmakta olan kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir şahsa çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü tutuklanmıştır.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.