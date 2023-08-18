  • BIST 7665.66
  • Altın 1650.737
  • Dolar 27.0814
  • Euro 29.4696
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Lefkoşa'da kaza, 5 yaralı

» »
Lefkoşa'da kaza, 5 yaralı
Lefkoşa'da kaza, 5 yaralı

18.08.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şahin UYGUT (E-30) yönetimindeki RR 262 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği seyrettiği sırada bulvar üzerinde bulunan Fuar kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Yakın Doğu bulvarına doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada bulvar üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Brusk KINO (E-30) yönetimindeki SF 432 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve SF 432 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Swarnasinghe UDANTHA (E-24,), Wasna Priyadarshani Dissanayaka NOHOTTOLALAGE (E-39), Nuwan Malaka Wijeratha INDURUWAGE (E-34), Ayesha Jawalath Aluth DURAYALAGE (K-32) ve Ruwanpura SUDESHI (E-23),  kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da çalıntı kartlarla yaklaşık 4 milyon TL vurgun yapıp bankayı dolandırdı11 Ağustos 2023 Cuma 14:15
  • Lefkoşa'da vefat05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:44
  • Lefkoşa'da çalışan tarafından hırsızlık!04 Ağustos 2023 Cuma 12:21
  • Lefkoşa'da kaza! Bir kişi yaralandı!04 Ağustos 2023 Cuma 11:07
  • Çöp döken şahsa ceza kesildi30 Temmuz 2023 Pazar 13:52
  • Alayköy ana su deposuna tadilat yapılıyor...29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:20
  • Haspolat'ta iş kazası27 Temmuz 2023 Perşembe 15:00
  • “Hükümetin küçük ölçekli işletmelere yönelik sözlerini tutmasını bekliyoruz”26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:56
  • KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi26 Temmuz 2023 Çarşamba 13:11
  • Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yapıldı24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti