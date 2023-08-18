Lefkoşa'da kaza, 5 yaralı

18.08.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şahin UYGUT (E-30) yönetimindeki RR 262 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği seyrettiği sırada bulvar üzerinde bulunan Fuar kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Yakın Doğu bulvarına doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada bulvar üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Brusk KINO (E-30) yönetimindeki SF 432 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve SF 432 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Swarnasinghe UDANTHA (E-24,), Wasna Priyadarshani Dissanayaka NOHOTTOLALAGE (E-39), Nuwan Malaka Wijeratha INDURUWAGE (E-34), Ayesha Jawalath Aluth DURAYALAGE (K-32) ve Ruwanpura SUDESHI (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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