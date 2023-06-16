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Lefkoşa'da Kaza! Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Çarptı

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Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Mihriban Şavluk yaralandı.
Lefkoşa'da Kaza! Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Çarptı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.06.2023 tarihinde saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Turabi KEBABCI (E-37) yönetimindeki SU 677 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Cadde Mutfak restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Mihriban ŞAVLUK (K-27)’a çarpmıştır. 


Kaza sonucu yaralanan yaya Mihriban ŞAVLUK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kalçasında çatlak teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. 


Araç sürücüsü Turabi KEBABCI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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