Lefkoşa'da Kimlik Hırsızlığı Skandalı: Sahte Beyanla Trafik Cezası Düzenlendi!

07 Mart 2024 tarihinde, Lefkoşa'nın Tanzimat Sokak'ta meydana gelen olay, şehirde büyük bir şok etkisi yarattı. Trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrol sırasında durdurulan aracın sürücüsü M.Y.D.(E-48), şaşırtıcı bir suçla suçlanıyor: Kimlik hırsızlığı ve sahte beyanla trafik cezası düzenleme.

Detaylara göre, Trafik Ekipleri, M.Y.D.'yi durdurdu ve kendisini başka bir şahıs olarak tanıtarak, sahte bir kimlikle yetkililere yaklaştığını tespit etti. Bu kimlik hırsızlığı skandalının ardından, M.Y.D.'nin başkasının kimliğine bürünerek, sahte beyanla başka bir şahıs adına trafik sabit ceza makbuzu düzenleyip tedavüle sürdüğü ortaya çıktı.

Olayın şok edici boyutuyla birlikte, M.Y.D. tutuklandı ve şu anda soruşturma devam etmektedir. Polis yetkilileri, benzer suçların önüne geçmek için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.