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Lefkoşa'da Sahte Belgelerle Üniversite Kaydı Skandalı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Lefkoşa'da Sahte Diploma Skandalı: Üniversiteye Sahte Belgelerle Kayıt Yapan İki Kişi Tutuklandı
Lefkoşa'da Sahte Belgelerle Üniversite Kaydı Skandalı: İki Şüpheli Tutuklandı

Lefkoşa'da, 2023-2024 yılları arasında gerçekleşen olayda, Z.S.A.(E-33) ve K.M.(E-28) isimli şahısların, bir şahsın adına sahte olarak düzenledikleri lise diplomasını, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir üniversiteye sunarak tedavüle sürdükleri ve sahtekarlıkla öğrenci kaydı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Bahse konu şahısların tutuklanmasıyla sonuçlanan olay, Lefkoşa'da eğitim alanında ciddi bir güvenlik açığını da gözler önüne serdi. Sahte belge düzenlemek ve kayıt temin etmek gibi suçlarla ilişkilendirilen Z.S.A. ve K.M. isimli şahısların tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma süreci de devam etmektedir.

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