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Lefkoşa'da yeni uygulama... Harmancı detayları duyurdu...

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Sokaklardaki araçlar çekiliyor...
Lefkoşa'da yeni uygulama... Harmancı detayları duyurdu...

LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın yaptığı açıklama şöyle;

Herkese günaydın, yeni yasanın bizlere tanıdığı hak kapsamında, sokaklarda aylarca (yılllarca) atılı tutulan araçların tarafımızca güvenli bir alana kaldırılmaya başlandığının bilgisini vermek isterim. Üzerine uyarı yazısı astığımız araçlar yerinden kaldırılmaz ise, çektiğimiz araçların çekici ücreti ve günlük 100 tl’de alanda kaldığı sürece kira ücreti vardır. 3 ay içerisinde teslim alınmayan araçlar ise açık artırma ile satılacaktır.

 

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