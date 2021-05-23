  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Lewandowski tarihe geçti

» »
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih, Augsburg'u konuk etti.
Lewandowski tarihe geçti

Bayern Münih, şampiyon bitirdiği sezonu 5-2'lik galibiyetle noktaladı.

Teknik direktör Hansi Flick ile son maçına çıkan Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9'da Jeffrey Gouweleeuw (kendi kalesine), 23'te Serge Gnabry, 33'te Joshua Kimmich, 43'te Kingsley Coman ve 90'da Robert Lewandowski attı.

26'da Daniel Caligiuri ile penaltıdan yararlanamayan Augsburg'un gollerini 67'de Andre Hahn ve 71'de Florian Niederlechner attı.

Bundesliga'da bu sezon 41 gole ulaşan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, efsanevi Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "bir sezonda en çok gol atan futbolcu" rekorunu kırdı.

Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

Gerd Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş adamı takım satın aldı, oğlunu forvet yaptı, kendine 10 numaralı formayı verdi!18 Mayıs 2021 Salı 10:14
  • La Liga'daki şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:00
  • Şampiyon Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma büyük katkı verdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:30
  • Fenerbahçe'de yönetime sürpriz isim!17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
  • Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Tepki17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
  • Kuzey Kore, Olimpiyat Oyunları'nın ardından Dünya Şampiyonası elemelerinden de çekildi16 Mayıs 2021 Pazar 14:11
  • Beşiktaş’tan ‘Bird Hunter’ göndermesi16 Mayıs 2021 Pazar 09:34
  • Beşiktaş Şampiyon16 Mayıs 2021 Pazar 08:40
  • Şampiyon Beşiktaş!15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36
  • İlk yarılar sona erdi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk için sahada!15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti