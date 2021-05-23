Lewandowski tarihe geçti

Bayern Münih, şampiyon bitirdiği sezonu 5-2'lik galibiyetle noktaladı.



Teknik direktör Hansi Flick ile son maçına çıkan Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9'da Jeffrey Gouweleeuw (kendi kalesine), 23'te Serge Gnabry, 33'te Joshua Kimmich, 43'te Kingsley Coman ve 90'da Robert Lewandowski attı.



26'da Daniel Caligiuri ile penaltıdan yararlanamayan Augsburg'un gollerini 67'de Andre Hahn ve 71'de Florian Niederlechner attı.



Bundesliga'da bu sezon 41 gole ulaşan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, efsanevi Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "bir sezonda en çok gol atan futbolcu" rekorunu kırdı.

Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

Gerd Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.